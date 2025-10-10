Enfes Bir Akşam izle: Enfes Bir Akşam dizisi bütün bölümleri full izle! Enfes Bir Akşam nereden izlenir?

Engin Akyürek ve Aslı Enver'i bir araya getiren "Enfes Bir Akşam", güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dijital platform izleyicilerinin ilgisini çekmeye başladı. Yayınlandığı andan itibaren merakla takip edilen dizi için "Enfes Bir Akşam nereden izlenir, tüm bölümler nasıl izlenir?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Hikayesi kadar oyuncu performanslarıyla da konuşulan bu yapımı izlemek isteyenler için detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ENFES BİR AKŞAM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi Enfes Bir Akşam'ın yayın tarihini resmi olarak açıkladı: dizi 10 Ekim tarihi itibarıyla tüm dünyada sadece Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Yayın duyurusu, diziden paylaşılan özel klip ve görseller eşliğinde yapıldı.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Enfes Bir Akşam, köklü bir denizci aile ile sıfırdan yükselen bir adamın yollarının para, güç ve aşk ekseninde kesişmesini konu alıyor. Osman, sıfır noktasından başlayarak güçlü ve sert hamlelerle başarıya ulaşmış bir karakterdir. Diğer taraftan, Nihal ise geleneksel bir denizci aileye mensup; diplomasi ve aile itibarıyla güçlü bir geçmişin temsilcisidir.

Dizi ; eski para ile yeni para arasındaki çatışmayı, güç ile aklın mücadelesini ve iki sert karakterin birbirine duyduğu aşkı anlatmayı amaçlıyor.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başrolleri Engin Akyürek ve Aslı Enver paylaşıyor. Onlara şu isimler eşlik ediyor:

Dolunay Soysert

İsmail Demirci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Selin Şekerci

Sedef Avcı

Zeynep Oymak

Armağan Oğuz

Ahmet Utlu

Bunlar arasında karakterlerin aile bağları, çatışmaları ve ilişkileri dizinin ilerleyen bölümlerinde öne çıkacak.