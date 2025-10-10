Enfes Bir Akşam dizisi ne zaman yayınlanacak? Aslı Enver'in başrol olduğu Enfes Bir Akşam dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?
Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı, merakla beklenen Netflix dizisi Enfes Bir Akşam için geri sayım başladı. Yayın tarihi nihayet belli olan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Enfes Bir Akşam dizisi ne zaman yayınlanacak? Aslı Enver'in başrol olduğu Enfes Bir Akşam dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?
Aslı Enver ve Engin Akyürek'i yıllar sonra aynı projede buluşturan yeni Netflix dizisi Enfes Bir Akşam, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle gündeme gelen dizi için beklenen soru nihayet yanıt buldu: Enfes Bir Akşam ne zaman yayınlanacak? Dizinin yayın tarihi ve detayları, platform tarafından yapılan resmi açıklamayla netleşti. İşte o tarih ve diziye dair tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.
ENFES BİR AKŞAM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Netflix, merakla beklenen yeni dizisi Enfes Bir Akşam'ın yayın tarihini resmi olarak açıkladı: dizi 10 Ekim tarihi itibarıyla tüm dünyada sadece Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Yayın duyurusu, diziden paylaşılan özel klip ve görseller eşliğinde yapıldı.
ENFES BİR AKŞAM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Enfes Bir Akşam, köklü bir denizci aile ile sıfırdan yükselen bir adamın yollarının para, güç ve aşk ekseninde kesişmesini konu alıyor. Osman, sıfır noktasından başlayarak güçlü ve sert hamlelerle başarıya ulaşmış bir karakterdir. Diğer taraftan, Nihal ise geleneksel bir denizci aileye mensup; diplomasi ve aile itibarıyla güçlü bir geçmişin temsilcisidir.
Dizi ; eski para ile yeni para arasındaki çatışmayı, güç ile aklın mücadelesini ve iki sert karakterin birbirine duyduğu aşkı anlatmayı amaçlıyor.
ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI
Dizide başrolleri Engin Akyürek ve Aslı Enver paylaşıyor. Onlara şu isimler eşlik ediyor:
- Dolunay Soysert
- İsmail Demirci
- Serkan Altunorak
- Taro Emir Tekin
- Selin Şekerci
- Sedef Avcı
- Zeynep Oymak
- Armağan Oğuz
- Ahmet Utlu
Bunlar arasında karakterlerin aile bağları, çatışmaları ve ilişkileri dizinin ilerleyen bölümlerinde öne çıkacak.