Youtube dünyasının en popüler isimlerinden Enes Batur uzun süredir sessizliğe büründü. Takipçileri yeni videolar beklerken, sosyal medya hesaplarında yalnızca anime fotoğrafları görmek mümkün. Peki, Enes Batur YouTube hesabını kapattı mı? Enes Batur YouTube kanalındaki videolar neden silindi? Detaylar haberimizde...

ENES BATUR YOUTUBE HESABINI KAPATTI MI?

Enes Batur, Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber'larından biri olarak uzun yıllardır milyonlarca takipçi tarafından yakından izleniyor. Ancak son dönemde kanalına erişim sağlanamıyor. 16 milyon abonesi bulunan Batur'un YouTube hesabı şu anda kapalı ve erişim denemeleri başarısız oluyor. Kanalın tamamen silinip silinmediği veya gizlendiği netlik kazanmış değil. Bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçileri arasında merak ve endişeye neden oldu.

ENES BATUR NEDEN YENİ VİDEO YÜKLEMİYOR?

Enes Batur, 2022 yılından bu yana YouTube'a yeni video yüklemiyor. Kendi açıklamalarına göre bu ara, "farklı bir içerik tarzı geliştirmek" ve "yeni projelere odaklanmak" amacıyla alınmış. Bu durum, Batur'un YouTube'u tamamen bırakmadığını, yalnızca yeni bir konsept veya format üzerinde çalıştığını gösteriyor. Takipçileri, yıllardır alıştıkları içerik akışının kesintiye uğramasının ardından Batur'un gelecekte hangi tür projelerle geri döneceğini merak ediyor.

ENES BATUR'UN YOUTUBE KANALINDAKİ VİDEOLAR NEDEN SİLİNDİ?

Enes Batur'un YouTube kanalında geçmişte yayınlanan pek çok video, özellikle eski sevgilisi Başak Karahan ile ilgili içerikler hariç silindi. Bu hamle, Batur'un yaklaşık 4.000 videonun çoğunu kaldırdığı anlamına geliyor. Özellikle Karahan'ın düğün hazırlıkları ve düğün gününe dair paylaşımları, Batur'un kişisel tepkilerini ön plana çıkarması, takipçilerin bu kararı özel bir meseleye dayandırmasına neden oldu.