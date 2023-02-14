Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, felaket sonrası pek çok iddia gündem oldu. Bunlardan biri de Enes Batur hakkındaki iddia oldu. Peki, Enes Batur öldü iddiaları doğru mu? Enes Batur nerede?

Depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı ülke genelinde olağanüstü durular yAaanıyor ve pek çok iddia da gündeme geliyor. Enes Batur hakkında da çeşitli iddialar gündeme geldi. Peki,Enes Batur öldü iddiaları doğru mu? Enes Batur nerede?

ENES BATUR NEREDE?

Asrın felaketi sonrası Enes Batur hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.

ENES BATUR KİMDİR?