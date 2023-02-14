Enes Batur öldü iddiaları doğru mu? Enes Batur nerede?
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, felaket sonrası pek çok iddia gündem oldu. Bunlardan biri de Enes Batur hakkındaki iddia oldu. Peki, Enes Batur öldü iddiaları doğru mu? Enes Batur nerede?
Depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı ülke genelinde olağanüstü durular yAaanıyor ve pek çok iddia da gündeme geliyor. Enes Batur hakkında da çeşitli iddialar gündeme geldi. Peki,Enes Batur öldü iddiaları doğru mu? Enes Batur nerede?
ENES BATUR NEREDE?
Asrın felaketi sonrası Enes Batur hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.
ENES BATUR KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.
Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.
Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.
Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.
Enes Batur 2018'de vizyona giren, kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle izleyici karşısına geçmiştir.