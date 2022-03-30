Endonezya'nın Kalimantan Adası'nda İki Yeni Kuş Türü Bulundu

CAKARTA, 30 Mart (Xinhua) — BRIN, her iki kuş türünün de, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'ne alınarak "savunmasız tür" olarak sınıflandırılmasını tavsiye ediyor. BRIN'in Biyosistematik ve Evrimsel Araştırma Merkezi uzmanlarından Mohammad Irham, kuşlardan birinin yerel adıyla Kacamata Meratus yani Zosterops Meratusensis olduğunu, zeytin yeşili rengindeki kuşun alt gövdesinde sarımtırak bir desen bulunduğunu söyledi.

Diğer kuş türü ise Cyornis Kadayangensis yani yerel adıyla Sikatan Kadayang olarak biliniyor. Bu kuşun üst gövdesi mavi, alt tarafı ise kahverengi, turuncu ve beyaz renklerin kombinasyonundan oluşuyor. Irham, tarım alanı açmak amacıyla tahrip edildiği için yeniden ağaçlandırılan ormanlık alanla çevrili ıssız Meratus sıradağlarının kuş grupları arasında benzersiz bir fauna oluşturduğunu belirtti. Irham, habitat değişiklikleri ve insanların avlanma faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Meratus sıradağlarındaki hayvanların korunmasının önemine dikkat çekti.

Xinhua / Genel