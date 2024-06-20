EN UZUN GÜN NE ZAMAN? 2024 en uzun gün hangi tarih?

21 Haziran, yaz gündönümü ile birlikte gündeme gelirken, "En uzun gündüz hangi gün?" sorusu da merak konusu oluyor. Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, en uzun gündüzün bugün olup olmadığı araştırılıyor. Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış başlangıcı olarak kabul edilen 21 Haziran, yaz gündönümü olarak adlandırılır. Bu tarihte güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede ise en kısa gece yaşanır. Peki, en uzun gündüz hangi tarihte? EN UZUN GÜN NE ZAMAN? 2024 en uzun gün hangi tarih? İşte ayrıntılar...

EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

21 Haziran'da, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açıyla gelmesi nedeniyle kuzey yarımkürede en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanacak.