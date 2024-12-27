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En kalabalık üçüncü bölge hangisidir?

En kalabalık üçüncü bölge hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'DE NÜFUSU EN FAZLA OLAN İLK İKİ BÖLGE MARMARA VE İÇ ANADOLU BÖLGELERİYKEN ÜÇÜNCÜ BÖLGE HANGİSİDİR?

A: Akdeniz Bölgesi

B: Ege Bölgesi

C: Karadeniz Bölgesi

D: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Cevap : A

En kalabalık üçüncü bölge hangisidir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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