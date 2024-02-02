En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi!
Korku filmi severler için en iyi filmler hangileri? Korku ve gerilim türündeki sinema yapıtlarının en iyileri derlenmiştir. Bu liste, korku sinemasının unutulmaz yapıtlarını ve izleyiciler tarafından en çok beğenilen filmleri içerir. İzlemek isteyenler için mükemmel bir kaynak olabilir. En iyi korku filmleri neler? İşte detaylar!
Hafta sonu aktivitesi olarak evde kalıp film izlemek isteyenler için birkaç film önerisi derledik. Korku filmleri, izleyenleri koltuklarının kenarına iterken aynı zamanda korkularıyla yüzleşme fırsatı da sunar. İzleyiciler, gerilim ve korku aracılığıyla duygusal bir tepki yaşayarak günlük hayattan bir süreliğine uzaklaşabilirler. Korku filmleri zevklere göre değişiklik gösterebilir fakat korku filmlerinde en yüksek puan alan filmler için detaylar haberimizde...
- Parıltı, Stanley Kubrick'in yönettiği bu film, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır ve izleyicilere korkunç bir otelde gerilim dolu bir hikaye sunar.
- O Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, korkunç palyaço Pennywise'ın yer aldığı bir hikayeyi anlatır.
- Sessiz Bir Yer, duyuları gelişmiş yaratıkların dünyayı istila ettiği bir distopik korku filmi.
- Şeytanın Evi 2, Ed ve Lorraine Warren çiftinin bir başka paranormal olayı çözmeye çalıştığı devam filmidir.