En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi!

Hafta sonu aktivitesi olarak evde kalıp film izlemek isteyenler için birkaç film önerisi derledik. Korku filmleri, izleyenleri koltuklarının kenarına iterken aynı zamanda korkularıyla yüzleşme fırsatı da sunar. İzleyiciler, gerilim ve korku aracılığıyla duygusal bir tepki yaşayarak günlük hayattan bir süreliğine uzaklaşabilirler. Korku filmleri zevklere göre değişiklik gösterebilir fakat korku filmlerinde en yüksek puan alan filmler için detaylar haberimizde...

Parıltı , Stanley Kubrick'in yönettiği bu film, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır ve izleyicilere korkunç bir otelde gerilim dolu bir hikaye sunar.

, Stanley Kubrick'in yönettiği bu film, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır ve izleyicilere korkunç bir otelde gerilim dolu bir hikaye sunar. O Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, korkunç palyaço Pennywise'ın yer aldığı bir hikayeyi anlatır.

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, korkunç palyaço Pennywise'ın yer aldığı bir hikayeyi anlatır. Sessiz Bir Yer , duyuları gelişmiş yaratıkların dünyayı istila ettiği bir distopik korku filmi.

, duyuları gelişmiş yaratıkların dünyayı istila ettiği bir distopik korku filmi. Şeytanın Evi 2, Ed ve Lorraine Warren çiftinin bir başka paranormal olayı çözmeye çalıştığı devam filmidir.