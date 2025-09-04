Haberler

"En İyi Animasyon Filmi Oscar Ödülü" ilk kez hangisine verilmiştir?

'En İyi Animasyon Filmi Oscar Ödülü' ilk kez hangisine verilmiştir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor. Peki, "En İyi Animasyon Filmi Oscar Ödülü" ilk kez hangisine verilmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmacının ne cevap vereceği merak konusu olurken, birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için araştırma yapma gereği duydu. Eğlenceli ve öğretici formatıyla öne çıkan yarışma, izleyenlere aynı zamanda bilgi dolu anlar yaşatıyor. Yarışmacıyla birlikte düşünen seyirci, sorulara adeta kendi yanıt veriyormuş gibi bir heyecan yaşıyor. Peki, "En İyi Animasyon Filmi Oscar Ödülü" ilk kez hangisine verilmiştir?

"EN İYİ ANİMASYON FİLMİ OSCAR ÖDÜLÜ" İLK KEZ HANGİSİNE VERİLMİŞTİR?

A: Şrek

B: Aslan Kral

C: Kayıp Balık Nemo

D: Ruhların Kaçışı

C e vap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan ülke cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti

CHP'de ortalık yangın yeri! 4 isim daha disipline sevk edildi
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.