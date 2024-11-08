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EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)!

EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)!
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Milyoner'de 1 milyonluk soru açıldı. "En İyi 100 Türk Filmi' adıyla yapılan oylamada birinci olan film sorusu" 1 milyon liralık soru oldu. Türkiye'nin merak ettiği 1 milyon liralık sorunun cevabı da belli oldu. İşte, EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi!

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru geceye damga vurdu. Duhan Başar Ahmetoğlu isimli yarışmacıya yöneltilen milyonluk soruya gelinmesi heyecan yarattı. Peki,EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi) nedir? İşte sıralama!

1 MİLYON TL'LİK SORU AÇILDI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?

A: Babam ve Oğlum

B: Susuz Yaz

C: Eşkıya

D: Hababam Sınıfı

DOĞRU CEVAP: SUSUZ YAZ

EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)!

Yarışmacı soruya cevap vermedi, 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ LİSTESİ:
İşte sıralama (İlk 10):

1 Susuz Yaz 1963

2 Hababam Sınıfı 1975

3 Babam ve Oğlum 2005

4 Eşkıya 1996

5 Canım Kardeşim 1973

6 Selvi Boylum Al Yazmalım 1977

7 Züğürt Ağa 1985

8 Yol 1981

9 Vizontele 2001

10 Bir Zamanlar Anadolu'da 2010

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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