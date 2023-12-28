En hamarat benim Meltem kimdir? Meltem Alan Taşbaş kimdir? Meltem Alan Taşbaş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

En hamarat benim Meltem kimdir? Sorusu, En hamarat benim programının izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılmakta. Daha öncesinde katılmış olduğu yarışmalardan da tanımakta olduğumuz En hamarat benim Meltem kimdir? Sorusu, hala birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmekte. Peki, En hamarat benim Meltem kimdir? Meltem Alan Taşbaş kimdir? Meltem Alan Taşbaş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

EN HAMARAT BENİM MELTEM KİMDİR?

Meltem Alan Taşbaş, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. 37 yaşındaki şef, aşçılık kariyerine eğitimini tamamladıktan sonra adım attı. Bekarlık döneminde çeşitli mekanlarda şeflik yaparak deneyim kazandı. Evlendikten sonra kısa bir süre mesleğini bırakan Taşbaş, şu anda iki çocuk annesidir.

Meltem Alan Taşbaş, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Programda elde ettiği 37 puanla birincilik elde etti ve ardından "MasterChef Türkiye" yarışmasına katılarak büyük bir hayran kitlesi edindi. En Hamarat Benim'de Esra Aydoğdu, Tuğçe Sökesoğlu, Mehmet Sur ve Ercan Uçar gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak birincilik için mücadele verecek.