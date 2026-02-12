En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

Türkiye'de isim ve soyisim değişikliği hizmetinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesiyle birlikte başvurularda dikkat çeken bir artış yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, özellikle anlamı nedeniyle kişiyi zor durumda bırakan ya da telaffuzu sebebiyle alay konusu olan soyisimlerin değiştirilmek istendiğini ortaya koydu.

OLUMSUZ ÇAĞRIŞIM YAPAN SOYİSİMLER ÖNE ÇIKTI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; toplumda argo çağrışım yapan, olumsuz anlam içeren veya günlük hayatta sıkıntıya yol açabilen soyisimler listenin başında yer aldı. Dijital başvuru imkanının yaygınlaşmasıyla birlikte süreç daha hızlı ve erişilebilir hale geldi. Başvurulardaki artış, özellikle genç nüfusun ve sosyal medyayı aktif kullanan bireylerin soyadı konusunda daha hassas davrandığını gösterdi.

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYİSİMLER

Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler şöyle sıralandı;