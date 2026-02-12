Haberler

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

E-Devlet üzerinden soyadı değişikliğinin kolaylaşmasıyla başvurular artarken, en çok "Top", "Koyun", "Satılmış" ve "Çakal" gibi olumsuz çağrışım yapan soyisimler değiştirildi.

  • Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler arasında Top, Koyun, Satılmış, Çoşkun, Çakal, Deli, Karabaş, Çürük, Çıplak ve Kör yer alıyor.
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, olumsuz anlam içeren veya argo çağrışım yapan soyisimler değiştirilmek istendi.
  • E-Devlet üzerinden isim ve soyisim değişikliği hizmeti başlatıldıktan sonra başvurularda artış yaşandı.

Türkiye'de isim ve soyisim değişikliği hizmetinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesiyle birlikte başvurularda dikkat çeken bir artış yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, özellikle anlamı nedeniyle kişiyi zor durumda bırakan ya da telaffuzu sebebiyle alay konusu olan soyisimlerin değiştirilmek istendiğini ortaya koydu.

OLUMSUZ ÇAĞRIŞIM YAPAN SOYİSİMLER ÖNE ÇIKTI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; toplumda argo çağrışım yapan, olumsuz anlam içeren veya günlük hayatta sıkıntıya yol açabilen soyisimler listenin başında yer aldı. Dijital başvuru imkanının yaygınlaşmasıyla birlikte süreç daha hızlı ve erişilebilir hale geldi. Başvurulardaki artış, özellikle genç nüfusun ve sosyal medyayı aktif kullanan bireylerin soyadı konusunda daha hassas davrandığını gösterdi.

EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYİSİMLER

Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler şöyle sıralandı;

  • Top
  • Koyun
  • Satılmış
  • Çoşkun
  • Çakal
  • Deli
  • Karabaş
  • Çürük
  • Çıplak
  • Kör
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Soyismi kanunu saolsun insanımızla dalga geçmişler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

