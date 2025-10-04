Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel kaç yaşında, nereli?

İstanbul Müftülüğü görevine atanan Emrullah Tuncel, kamuoyunun dikkatini çekti. Yeni göreviyle birlikte ismi merak konusu olan Tuncer'in hayatı, eğitim geçmişi ve dini alandaki çalışmaları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, "Emrullah Tuncel kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRULLAH TUNCEL KİMDİR?

Emrullah Tuncel, 1981 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesinde doğdu. Aslen Tokat'ın Niksar ilçesinden gelen köklü bir ailenin evladıydı. Küçük yaşlardan itibaren dini eğitime yöneldi ve hafızlık eğitimini tamamladı.

Klasik Arapça, kıraat ve İslami ilimler alanında kapsamlı çalışmalar yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu, ardından Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Hem akademik hem de sahadaki dini çalışmalarında aktif rol aldı.

EMRULLAH TUNCEL KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Emrullah Tuncel, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındaydı. Görevinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi, genç yaşına rağmen uzun yıllar süren akademik ve pratik çalışmalarla kazandığı biliniyor.

EMRULLAH TUNCEL NERELİ?

İstanbul doğumlu olmasına rağmen asıl kökleri Tokat'ın Niksar ilçesine dayanıyor.

EMRULLAH TUNCEL'İN KARİYERİ

Kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak başladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kıraat, tefsir, tecvid, hafızlık ve üstün zekâlı öğrencilerin din eğitimi gibi alanlarda eğitimler verdi.

2025 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul İl Müftüsü olarak atandı. İstanbul gibi büyük bir şehirde dini hizmetlerin koordinasyonunu sağlıyor. Arapça ve İngilizce biliyor, evli ve üç çocuk babası.