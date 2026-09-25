Haberler

Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü işletmeci Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkan Yardımcısı olarak atandı. Yalçınkaya'nın sektörel birikimi ve dinamik yapısı yeni göreviyle dikkat çekiyor.

İşletmeci kimliği ve sektörel birikimiyle tanınan Emre Yalçınkaya, iş dünyasındaki başarılı tecrübelerini şimdi de siyaset alanına taşıyor. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan, başarılı girişimleri ve işletmecilik kariyeriyle adından söz ettiren Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de önemli bir göreve getirildi. 

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından tebliğ edilen atamayla Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandı. İşletmecilik alanındaki vizyonunu, dinamik yapısını ve sektörel birikimini yeni dönemde parti çalışmalarına aktaracak olan Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver’in yardımcısı olarak görev yapacak. Genç ve dinamik profili, iş dünyasındaki pratik çözümleri ve yönetim becerileriyle tanınan Emre Yalçınkaya'nın bu yeni ve stratejik görevi, hem siyaset kulislerinde hem de iş dünyasında heyecanla karşılandı.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

Bir mahalle sokak sokak onları aradı! Kapıyı kırıp kaçmışlar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Anadolu Efes, EuroLeague’e mağlubiyetle başladı

Anadolu Efes Barça'yı salladı ama deviremedi
Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı

Gecenin maçında 90+2'de muhteşem son!
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Bu adam gerçekten de durdurulamıyor!
Azerbaycanlı temsilci, boş salona konuşan Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Netanyahu'nun konuşması sırasında BM Genel Kurulu'nu terk eden ülkelere tepki

NATO Genel Sekreterinden Netanyahu'yu protesto eden ülkelere tepki