Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de Yeni Görevine Hazırlanıyor

İşletmeci kimliği ve sektörel birikimiyle tanınan Emre Yalçınkaya, iş dünyasındaki başarılı tecrübelerini şimdi de siyaset alanına taşıyor. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan, başarılı girişimleri ve işletmecilik kariyeriyle adından söz ettiren Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'de önemli bir göreve getirildi.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından tebliğ edilen atamayla Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandı. İşletmecilik alanındaki vizyonunu, dinamik yapısını ve sektörel birikimini yeni dönemde parti çalışmalarına aktaracak olan Yalçınkaya, Anahtar Parti Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver’in yardımcısı olarak görev yapacak. Genç ve dinamik profili, iş dünyasındaki pratik çözümleri ve yönetim becerileriyle tanınan Emre Yalçınkaya'nın bu yeni ve stratejik görevi, hem siyaset kulislerinde hem de iş dünyasında heyecanla karşılandı.