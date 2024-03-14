Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven nereli? Detaylar haberimizdedir…

EMRAH YURTSEVEN KİMDİR?

Emrah Yurtseven, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.