Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

Bakanlıktan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, hepsi toplatılacak

Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var?

Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı ve oyunculuğunun yanı sıra servetiyle de dillerden düşmeyen şarkıcı Emrah'ın gayrimenkul yatırımları sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var? Emrah'ın serveti ne kadar? İşte, detaylar…

'Küçük Emrah' ismiyle müzik piyasasına girerek geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Emrah, şimdilerde servetiyle adından bahsettirmeye devam ediyor. Bütün kazancını gayrimenkule yatırdığı ile bilinen Emrah'ın yaptığı son yatırım ifşa olurken kaç evi olduğu ve servetinin ne kadar olduğu da en çok araştırılan sorular arasına girdi. Peki, Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var? İşte, Emrah'ın servetine ilişkin merak edilenler…

EMRAH'IN SERVETİ NE KADAR?

Aylık kira gelirinin 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürülen ünlü şarkıcının toplam mal varlığına eş olarak gelirinin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu da iddia ediliyor. Servetini tutumluluğuyla koruyan ünlü şarkıcının mal varlıklarına kıyasla cimri olup olmadığı da ayrıca merak konusu.

Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var?Şarkıcı Emrah

ŞARKICI EMRAH'IN KAÇ EVİ VAR?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı ortaya çıkan ünlü şarkıcının aynı projeye dahil olarak 12 dükkan ve bir dubleks daire daha aldığı öğrenildi.

Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var?Emrah

Toplamda 330 dairesinin olduğu iddia edilen ünlü şarkıcının ayrıca Bodrum'da da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.

Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var?Küçük Emrah

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Adını bilen yok! Süper Lig'den Çin'e transfer oldu
img

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
img

'Asrın felaketi'ne ait yeni görüntüler ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.