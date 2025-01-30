Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var?

'Küçük Emrah' ismiyle müzik piyasasına girerek geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Emrah, şimdilerde servetiyle adından bahsettirmeye devam ediyor. Bütün kazancını gayrimenkule yatırdığı ile bilinen Emrah'ın yaptığı son yatırım ifşa olurken kaç evi olduğu ve servetinin ne kadar olduğu da en çok araştırılan sorular arasına girdi. Peki, Emrah'ın serveti ne kadar? Şarkıcı Emrah'ın kaç evi var? İşte, Emrah'ın servetine ilişkin merak edilenler…

EMRAH'IN SERVETİ NE KADAR?

Aylık kira gelirinin 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürülen ünlü şarkıcının toplam mal varlığına eş olarak gelirinin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu da iddia ediliyor. Servetini tutumluluğuyla koruyan ünlü şarkıcının mal varlıklarına kıyasla cimri olup olmadığı da ayrıca merak konusu.

Şarkıcı Emrah

ŞARKICI EMRAH'IN KAÇ EVİ VAR?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı ortaya çıkan ünlü şarkıcının aynı projeye dahil olarak 12 dükkan ve bir dubleks daire daha aldığı öğrenildi.

Emrah

Toplamda 330 dairesinin olduğu iddia edilen ünlü şarkıcının ayrıca Bodrum'da da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.

Küçük Emrah