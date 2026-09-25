Haberler

Emlak Katılım’dan Stratejik Büyüme Adımı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+584 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Devir İşlemlerine Yönelik Gerekli Başvuruları Yaptı

Emlak Katılım, katılım finans sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi.

Emlak Katılım’ın finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin, bu stratejik adımla birlikte daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım, finans alanındaki büyüme stratejisini güçlendirecek yeni bir adım attı. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve ayrıca İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Yapılan bu hamleyle birlikte, 100 yıllık köklü geçmişi, kamu katılım bankası kimliği ve güçlü kurumsal yapısıyla Emlak Katılım’ın tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EMLAK KATILIM

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı