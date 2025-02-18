Çakal, müzik kariyerine 2020 yılında Reckol ile birlikte çıkardığı "Kanalım Yok" adlı şarkıyla adım attı. Ardından yayımladığı "Lütfen", "Antrikot", "İmdat" gibi hit parçalarla büyük bir çıkış yakaladı. Peki, Emirhan Çakal kimdir? Çakal kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar...

EMİRHAN ÇAKAL KİMDİR?

Emirhan Çakal, sahne adıyla Çakal, 1 Ocak 2001 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğmuş bir Türk rap şarkıcısı ve söz yazarıdır.

Müzik kariyerine 2020 yılında Reckol ile birlikte yayımladıkları "Kanalım Yok" adlı şarkıyla adım atan Çakal, aynı yılın sonunda solo olarak çıkardığı "Puşt" ve 2021 yılında yine Reckol ile birlikte seslendirdiği "Perros Blancos" ve "Glock" şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

2021 yılında "Lütfen" adlı teklisini yayımlayan sanatçı, ardından Reckol ile birlikte "Pişman" isimli üç şarkıdan oluşan bir EP çıkarmıştır. Aynı yılın sonunda "Mahvettim" şarkısını dinleyicileriyle buluşturan Çakal, 2022'de "Antrikot" ve "İmdat" gibi popüler şarkılara imza atmıştır. "İmdat" şarkısını da içeren "Paradoks" adlı albümüyle müzik kariyerine devam etmektedir.

Müzik kariyerine başlamadan önce pazarlama alanında çalışan Çakal, kısa sürede Türk rap müziğinin önemli isimleri arasında yer almıştır.

Single

2020 Kanalım Yok (Reckol ile)

2020 ÖDLEK

2020 Kan ve de Ter (Murda ile)

2021 Puşt

2021 Glock (Reckol ile)

2021 Dumanı Pasla (Batuflex ile)

2021 Perros Blancos (Reckol ile)

2021 Lütfen

2021 Glock 2.0 (Reckol, Yung Ouzo, TEMPZ72 ve J2LASTEU ile)

2021 Vampire (TEMPZ72 ile)

2021 RARI (Kuty ve Reckol ile)

2021 Çarşamba Tatili (Batuflex ile)

2021 Señorita Sinyale

2021 Riv Riv Riv

2021 Pişman (Reckol ile)

2021 Mahvettim

2022 Benimle Gel (Reckol ile)

2022 Altıpatlar (Keişan ve Reckol ile)

2022 İmdat

2022 Dünya Fani

2022 Mingoflalar

2022 1 1 2 (Reckol ile)

2022 Kalbe Zarar (Fatma Turgut ile)

2022 Diyardan Diyara (Arem Özgüç, Arman Aydın ile)

2023 Kayıp Yıllarım

2023 Hayır (Eftalya Yağcı ile)

2023 O Yeterdi Aslında (Reckol ile)

2023 Yakalarsan

2023 Anlarsın (Era7Capone ile)

2023 Hayran Kalıcan

2023 Vodka Fondip (DEHA INC. ile)

2023 Aşk Olsun

2023 Özlesen Beni

2023 Promilim Yüksek

2023 Sudişim

2024 Jet Baba (LvbelC5 ile)

2024 Sapla

2024 No Drama (B Young ile)

2024 Fred Çakmaktaş (Cash Flow ile)

2024 Doyamadım (AKDO ile)

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