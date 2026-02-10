Haberler

Eminevim'e "Yılın İtibarlısı" ödülü

Güncelleme:
Eminevim, pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards'ta tasarruf finansman kategorisinin "En İtibarlısı" seçildi.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması sonuçlandı. 12 yıldır kesintisiz biçimde gerçekleştirilen ve sektörün referans ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards kapsamında Türkiye genelinde 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma sonucunda Eminevim, tasarruf finansman kategorisinde yılın en itibarlı markası unvanını kazandı.

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, 2026 yılına böylesine prestijli bir ödülle başlamanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Ayyıldız, "Halkımızın takdiri bizim için her zaman en önemli motivasyon kaynağımız oldu. Halkımızın oylarıyla sektörümüzün en itibarlı markası seçilmek, bizler için ödüllerin en değerlisi. Sunduğumuz hizmet kalitesi nedeniyle bizleri tercih eden, bu uzun yolculukta bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı, işimizi ne kadar doğru bir şekilde yaptığımızı açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"Zirvedeki konumumuzu daha da güçlendiren bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı, paydaşlarımızı ve iş ortaklarımızı tebrik ediyorum." diyen Ayyıldız, "2025 yılı, Eminevim'in birçok alanda başarısının tescillendiği bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de güçlü adımlarla ilerleyerek birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Senem Zafer
Gayrimenkul
Haberler.com
