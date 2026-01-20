Haberler

Eminevim 2026'nın İlk Tapu Teslim Töreninde Üyeleriyle Buluştu

Eminevim 2026'nın İlk Tapu Teslim Töreninde Üyeleriyle Buluştu
Güncelleme:
Eminevim, yeni yılın ilk günlerinde temsili tapu teslim töreni düzenleyerek üyeleriyle bir araya geldi.

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, 2026 yılına heyecan verici bir başlangıç yaptı. Şirket, ev, araç ve iş yeri sahibi olan üyelerini bir araya getirdiği temsili tapu teslim töreniyle yeni yıla merhaba dedi. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün'ün de katılım gösterdiği törende, teslimat sürecini tamamlayan üyelere sertifikaları takdim edilirken gerçekleştirilen hediye çekilişiyle törene renkli anlar eşlik etti. Çocuklara özel olarak hazırlanan oyun alanı ise ailelerin en küçük misafirlerine keyifli bir etkinlik deneyimi sundu.

Törende konuşan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, şirketin kurucusu merhum A. Emin Üstün'ü rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı.

"Kuruluşumuzdan bu yana 420 bini aşkın teslimatla yüz binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına aracılık ederek ülke ekonomisine güçlü bir katkı sağladık." diyen Ayyıldız, tasarruf finansman sektörünün yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti. Ayyıldız, "Eminevim ismini taşırken, 'emin' olmanın getirdiği sorumluluğu her kararımızda gözetiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bir gün bile taviz vermeden uyguladığımız 'tam zamanında teslimat' ilkemiz, bugün ulaştığımız noktayı mümkün kılan en güçlü dayanaklardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

2026 yılı için belirlenen hedeflere değinen Ayyıldız, Eminevim'in sektördeki liderliğini sürdüreceğini ve daha nice ailenin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi. "Yeni yılda da aynı kararlılıkla, aynı tutkuyla yolumuza devam edeceğiz. Her bir üyemiz bizim için değerli ve onların memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" diye konuşan Ayyıldız, törene katılan tüm üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

