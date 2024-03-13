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Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli?

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Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli?

Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven nereli? Detaylar haberimizdedir…

EMİNE GÜVEN KİMDİR?

İki çocuk annesi olan Emine Güven, meslek hayatına 1974 yılında Ziraat Teknisyeni olarak adım attı. Bu süreçte, halkın sosyal yaşamına ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan birçok alanda eğitimler verdi. Tekniker olarak 1991 yılında meslek yaşamına devam eden Güven, 1995 yılında kontrol şube şefi olarak emekli oldu. Emeklilik sonrası ise devlet okullarında İngilizce eğitimi verdi, AÇEV bünyesinde gönüllü okuma-yazma eğitimleri düzenledi, esnaflık yaptı ve kadınlara istihdam sağlamak amacıyla dikiş atölyesi açtı. Şu an ise 14 yıl önce hizmete açılan Özel Emine Güven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu ve işletmecisi olarak görev yapmaktadır.

Emine Güven, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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