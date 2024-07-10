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Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor?

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Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay kimdir? Emin Olcay Kurtlar Vadisi dizisi ile herkesin gönlünde taht kurmuş oyunculardan biri. Peki Emin Olcay kim, şu anda ne yapıyor?

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Ömer baba karakteri ile bilinen Emin Olcay son hali izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Emin Olcay ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

EMİN OLCAY KİMDİR?

1946 İstanbul doğumlu olan oyuncu, yönetmen ve dekor tasarımcısı olan Emin Olcay, tiyatro kariyerine 1964 yılında Devlet Tiyatroları'nda "Peter Pan" müzikali ile başladı. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda oyunculuk, yönetmenlik ve rejisörlük yapan sanatçı, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de adından söz ettirdi.

Oyunculuk kariyerine devam eden sanatçı, eşi Hayat Olcay ile birlikte kurduğu "Atölye Sanat" merkezi ile sanat adına çalışmaya devam ediyor.

EMİN OLCAY TELEVİZYON DİZİLERİ

  • Sana Söz (2021)
  • Kertenkele Yeniden Doğuş (Ziya Hoca, 2014-2016)
  • Ben Onu Çok Sevdim (Müezzin, 2013)
  • Nakş-ı Dil Sultan (İbrahim, 2010)
  • Gönül Bahçesi (Hikmet Ulupınar, 2009)
  • Kurtlar Vadisi Pusu (Ömer Candan, 2007-2015)
  • Karagümrük Yanıyor (İzzet, 2006)
  • Kurtlar Vadisi Terör (Ömer Candan, 2007)
  • Yedi Numara (2000)
  • Deli Yürek (Yakup Efe, 1999)
  • Çiçek Taksi (1995)
  • Ferhunde Hanımlar (Fazıl, 1993)

EMİN OLCAY TİYATRO OYUNLARI

  • Güneş Çocuklar / Al Lewis - 2003
  • Kadınlar Devleti / Oyuncu - 2002
  • Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya / Oyuncu - 1998
  • İçerdekiler / Adam - 1988
  • İki Kova Su / Hoddel / Yönetmen Yardımcısı - 1986
  • Peter Pan / Kızılderililer - 1964
  • Nefesinle Nefsin Doydu Mu? / Oyuncu
  • Düdüklüde Kıymalı Bamya / Fahrettin / Dekor Tasarım / Yönetmen

EMİN OLCAY SİNEMA FİLMLERİ

  • Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Molla Fenari, 2016)
  • Kaçma Birader (2016)
  • Çarşı Pazar (Bekir, 2014)
  • Yenilmeyi Düşünmedi (Anlatıcı, 2014)
  • Dinle Neyden (Aşçı Dede, 2008)
  • 120 (Celal Müdür, 2007)

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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