Türk tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Emin Gümüşkaya, geniş bir hayran kitlesine sahipti. Emin Gümüşkaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları, özellikle vefat haberinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Emin Gümüşkaya kimdir? Emin Gümüşkaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Muhammed Emin Gümüşkaya, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Sanat hayatına 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda, Orhan Asena'nın "Kapılar" adlı oyununda "Topal" rolüyle başlamıştır.

1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na katılan Gümüşkaya, burada birçok oyunda rol almış ve yönetmenlik yapmıştır. 1996-1998 ve 1999-2001 yılları arasında aynı tiyatronun müdürlüğünü üstlenmiştir. 2002 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olan sanatçı, televizyon ve sinema projelerinde de yer almıştır. Özellikle 2010 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.