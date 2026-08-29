Emeklilere SGK'dan 5 Önemli Hak: Cenaze Ödeneği, Çift Aylık ve Daha Fazlası

Vefat halinde cenaze ödeneği: SGK, vefat eden emeklinin yakınlarına veya cenaze giderlerini karşılayana, belirli şartlarla cenaze ödeneği yapıyor. Başvuru süresi 5 yıl. Ayrıca memur emeklileri, emeklilikten sonra başka kente taşınırlarsa yolluk alabilir.

Gözlük ve tıbbi malzeme desteği: SGK, emeklilerin reçeteli tıbbi malzemeleri ile gözlük camı ve çerçevesini, mevzuattaki limitler dahilinde karşılıyor.

Çift aylık hakkı: Mevzuat şartlarını taşıyan emekliler, kendi aylıklarına ek olarak eş veya anne-babalarının vefatı sonrası ikinci bir aylık alabilir.

Eksik ödeme farkları: Aylık hesaplamalarında veya ek ödemelerde (yüzde 4-5) hata olursa, emekliler geriye dönük fark alabilir. Maaşı eksik hesaplananlar SGK'ya başvurarak inceleme isteyebilir.

Başvuru yöntemi: Haklarda genel zamanaşımı 5 yıl. Emekliler, SGK Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçeyle başvurabilir veya e-Devlet'teki 'Şahıs Ödemeleri' bölümünden alınmamış ödemelerini kontrol edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi