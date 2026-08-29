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Emeklilere SGK'dan 5 Önemli Hak: Cenaze Ödeneği, Çift Aylık ve Daha Fazlası

Emeklilere SGK'dan 5 Önemli Hak: Cenaze Ödeneği, Çift Aylık ve Daha Fazlası
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SGK, vefat eden emeklilerin yakınlarına veya cenaze giderlerini karşılayanlara 5 yıl içinde başvuru şartıyla cenaze ödeneği veriyor. Ayrıca emekliler, reçeteli gözlük ve tıbbi malzeme desteği, belirli şartlarda çift aylık hakkı, eksik maaş ödemelerinde geriye dönük fark alabilme ve taşınma durumunda yolluk gibi haklardan yararlanabiliyor. Başvurular SGK merkezlerine dilekçe veya e-Devlet üzerinden yapılabilir, genel zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Vefat halinde cenaze ödeneği: SGK, vefat eden emeklinin yakınlarına veya cenaze giderlerini karşılayana, belirli şartlarla cenaze ödeneği yapıyor. Başvuru süresi 5 yıl. Ayrıca memur emeklileri, emeklilikten sonra başka kente taşınırlarsa yolluk alabilir.

Gözlük ve tıbbi malzeme desteği: SGK, emeklilerin reçeteli tıbbi malzemeleri ile gözlük camı ve çerçevesini, mevzuattaki limitler dahilinde karşılıyor.

Çift aylık hakkı: Mevzuat şartlarını taşıyan emekliler, kendi aylıklarına ek olarak eş veya anne-babalarının vefatı sonrası ikinci bir aylık alabilir.

Eksik ödeme farkları: Aylık hesaplamalarında veya ek ödemelerde (yüzde 4-5) hata olursa, emekliler geriye dönük fark alabilir. Maaşı eksik hesaplananlar SGK'ya başvurarak inceleme isteyebilir.

Başvuru yöntemi: Haklarda genel zamanaşımı 5 yıl. Emekliler, SGK Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçeyle başvurabilir veya e-Devlet'teki 'Şahıs Ödemeleri' bölümünden alınmamış ödemelerini kontrol edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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