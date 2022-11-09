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Elisa Durulay, TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısıdır. Elisa Durulay kimdir ve Doya Doya Moda Elise Durulay kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Elisa Durulay estetiksiz hali nasıl olduğu gündeme geliyor. Elisa Durulay kimdir? Doya Doya Moda Elise Durulay kaç yaşında? Elisa Durulay estetiksiz hali nasıl? Detaylar haberimizdedir…

ELİSA DURULAY KİMDİR?

Elisa Durulay 8 kasım 2022 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan yarışmacı İstanbul'dan katıldı. Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir. Sosyal medya fenomeni olan Elisa Durulay'ı 128 binden fazla kişi takip ediyor. Instagram adresi @elisadurulayy/'dır. Elisa Durulay Tiktok hesabı da bugüne kadar 40 milyona yakın beğeni aldı.