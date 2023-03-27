Elif Erbakan kimdir? Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan kimdir?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Elif Erbakan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Elif Erbakan kaç yaşında, nereli? Elif Erbakan hayatı ve biyografisi! Elif Erbakan kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Elif Erbakan hakkında araştırmalar yapılıyor. Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli? Elif Erbakan hayatı ve biyografisi!
ELiF ERBAKAN KİMDİR?
Elif Erbakan Altınöz, Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kızıdır.
Eğitim: Bahçelievler 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilkent Üniversitesi.