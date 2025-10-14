Elektrikli araç Xiaomi SU7 kaza olayı nedir? Xiaomi SU7 kazası nasıl gerçekleşti?

Çengdu'da gerçekleşen Xiaomi SU7 elektrikli araç kazası, sadece trajik bir trafik olayı değil; aynı zamanda elektrikli araç teknolojilerinde güvenlik zaafiyetlerine dair kritik bir uyarı niteliği taşıyor. Peki, Xiaomi SU7 kazası nasıl gerçekleşti ve neden kapılar açılmadı? Elektrikli araç Xiaomi SU7 kaza olayı nedir? Xiaomi SU7 kazasına dair detaylar haberimizde!

ELEKTRİKLİ ARAÇ XIAOMI SU7 KAZA OLAYI NEDİR?

2025 yılının son çeyreğinde, Çin'in Çengdu kentinde gerçekleşen trajik bir kaza, elektrikli araçlar alanında önemli bir güvenlik tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Xiaomi Corp.'a ait elektrikli sedan modeli SU7, ani bir kaza sonucu alev alarak sürücüsünün hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kazanın ardından ortaya çıkan detaylar, elektrikli araçların güvenliği, kapı sistemleri ve sürücü güvenliği konularında yeni soru işaretleri oluşturdu.

Xiaomi SU7, yüksek teknolojiye sahip elektrikli bir sedan olarak Çin pazarında büyük ilgi görüyordu. Ancak bu kaza, elektrikli araçların teknolojik avantajlarının yanında, bazı kritik tasarım eksikliklerini de gözler önüne sermiş oldu. Olay, sadece bir trafik kazası olarak kalmayıp, elektrikli araçlarda acil durum müdahalesi ve yolcu güvenliği tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

XIAOMI SU7 KAZASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olayın detaylarına bakıldığında, 31 yaşındaki sürücü Deng'in kontrolündeki Xiaomi SU7 modeli aracın, başka bir araca çarpmasının ardından refüje çıkarak kontrolden çıktığı ve ardından aracın hızla alev aldığı tespit edildi. Yetkililer, kazanın ardından sürücünün alkollü araç kullanımı şüphesiyle incelendiğini açıkladı.

Kazanın meydana geldiği bölgede çekilen sosyal medya görüntülerinde, aracın alev almasıyla birlikte çevredeki kişilerin panik içinde yardım etmeye çalıştığı ancak aracın elektronik kapı kolları nedeniyle kapıları açmakta başarısız olduğu net bir şekilde görüldü. Elektrikli araçlarda kullanılan bu yenilikçi kapı sistemi, acil durumlarda hızlı tahliye imkânı sağlamaması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Bu kazanın ardından elektrikli araç teknolojilerinde, özellikle yangın anında sürücüyü koruyacak önlemler ve kapı sistemlerinin güvenliği üzerine kapsamlı tartışmalar başladı.

XIAOMI SU7 KAZASINDA KAPILAR NEDEN AÇILMADI?

Elektrikli araçlarda, mekanik kapı kollarının yerine genellikle elektronik, dokunmatik veya sensör destekli kapı açma sistemleri kullanılıyor. Xiaomi SU7 kazasında da bu sistemlerin kullanıldığı biliniyor. Ancak bu teknolojinin acil durumlarda dezavantaja dönüşmesi, kaza sonrası yaşananların kritik bir parçası oldu.

Kazanın yaşandığı anlarda aracın kısa sürede alev alması, iç mekânda bulunan sürücünün ve yolcuların kapıları manuel olarak açmasını zorlaştırdı. Ayrıca elektronik sistemlerin yangın ve çarpma gibi durumlarda devre dışı kalması, kapıların açılmasını tamamen imkânsız hale getirdi.

Bu durum, elektrikli araçların güvenlik tasarımlarında kapı sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Sürücülerin veya yolcuların acil durumlarda dışarı çıkabilmesi için, kapıların manuel açılmasına imkân tanıyan bir yedek sistemin zorunlu hale getirilmesi sektördeki birçok uzman tarafından öneriliyor.