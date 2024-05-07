Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği 2024 atama kontenjanı kaç, atama sayısı kaç MEB?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi için tercihler 20-31 Mayıs arasında alınacak. Adaylar, 1 Temmuz'dan itibaren sözlü sınavlara girecek. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği 2024 atama kontenjanı kaç MEB?

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2024 ATAMA KONTENJANI KAÇ MEB?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atayacak. Adaylardan 20-31 Mayıs tarihlerinde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi için tercihler alınacak. Sözlü sınavların başlayacağı tarih ise 1 Temmuz olarak duyuruldu. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi, branş bazında kontenjan dağılımları ile taban puanları açıkladı. Atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi için tercihler, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Milli sporculara 32 kontenjan

En fazla kontenjan ayrılan bazı branşlar şöyle:

Sınıf Öğretmenliği 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği 2 bin 499, Rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594, İngilizce Öğretmenliği 968, Okul Öncesi 903, Türkçe 804, Türk Dili ve Edebiyatı 796, Sosyal Bilgiler 754, Tarih 619, Kimya-Kimya Teknolojisi 468, Müzik 634, Beden Eğitimi 320, Matematik 317, Fen Bilimleri 305, Almanca 288, Coğrafya 285, Fizik 283, Arapça 262, Bilişim Teknolojileri 253, Görsel Sanatlar 249, Felsefe 232, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 217, Motorlu Araçlar Teknolojisi 215, Yiyecek İçecek Hizmetleri 214, İlköğretim Matematik 174."

Beden Eğitimi Öğretmenliği için ayrılan 320 kontenjanın 32'si daha sonra yapılacak milli sporcuların atama işlemi için kullanılacak.

1'er kontenjan ayrılan branşlar

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Denizcilik Gemi Elektroniği, Denizcilik Gemi Makinaları, Farsça, Geleneksel Türk Sanatları, Gemi Yapımı-Gemi İnşa, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Makine Teknolojisi-Makine ve Tasarım Teknolojisi-Makine Ressamlığı, Raylı Sistemler Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Sanat Tasarım ve Plastik Sanatlar branşları için birer kontenjan ayrıldı.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2024 ATAMA KONTENJANI: 325