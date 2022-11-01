Elektrik desteği yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere ödenmeye devam ediyor. Her ay PTT vasıtasıyla ödenen elektrik desteği, bu ay da hesaplara yatırılacak. Vatandaşlarımız elektrik desteği nakit olarak alınır mı? diye araştırılıyor. Peki, Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı?

İhtiyaç sahibi aileler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen elektrik desteği, fatura beyanı ile alınabilecek. Peki, Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? İşte detaylar haberimizde...

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NAKİT ALINIR MI?

Elektrik Desteği, fatura ve kimlik belgesi ile temin edilebilmektedir. Ancak bu tutar, otomatik olarak faturaya mahsup edileceği için nakit olarak alınamamaktadır.

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.