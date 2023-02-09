Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde merkez üslerinden biri olan Elbistan'ın nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Elbistan nerede? Elbistan nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elbistan hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye saati ile 13.24'te bir büyük deprem daha gerçekleşti. Bu depremin ardından Elbistan hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Elbistan nerede? Elbistan nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Elbistan hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ELBİSTAN NEREDE?

Kahramanmaraş'ta yer alan Elbistan, il merkezinin 162 km. kuzey doğusunda yer alır.

Nüfus: 142 778

Yüzölçümü: 2328 km2

ELBİSTAN NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Elbistan'ın nüfusu 142 778'dir.

ELBİSTAN HANGİ İLE BAĞLI?

Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı ilçedir. İlçe konumu itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Şehir merkezinin nüfusu yaklaşık olarak 110.000'dir. TÜİK 2020 yılı ADNKS nüfus sayımına göre tüm ilçe nüfusu belde ve köyleriyle birlikte 142 778'dir. Şehir merkezinden doğan ve Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri ile ünlüdür.

İlçe sınırları Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde olup 2547 km² yüzölçümüne sahiptir. Yaklaşık olarak 37 doğu meridyeni - 38 kuzey paraleli arasında bulunan Elbistan'ın kuzeyinde Darende ve Gürün ilçeleri, güneyinde Nurhak ve Ekinözü, doğusunda Malatya ili, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri, batısında ise Afşin ve Göksun ilçeleri bulunmaktadır. Çevre illere uzaklık olarak bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ili Şehir merkezine 158 km, Malatya Şehir Merkezine 120 km, Sivas Şehir Merkezine 232 km, Adıyaman Şehir Merkezine 160 km, Kayseri Şehir Merkezine 216 km, Adana Şehir Merkezine 280 km dir. İlçenin ekonomik yapısında tarım ve tarıma dayalı ticaret ağırlıklı paya sahiptir. Termik santraller ve şeker fabrikası dışında sanayi henüz gelişmemiştir. Fakat Elbistan OSB kurulmaya başlanmıştır ve yakın gelecekte sanayileşmenin daha da hızlanması beklenmektedir. Özellikle kırsal kesimlerde tarım büyük önem arz etmektedir. Şehir çok yakınından doğan ve ortasından geçen Ceyhan Nehri ile ünlüdür. Afşin-Elbistan termik santralleri Türkiye'nin elektrik üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Şu anda mevcut olan iki santral toplam 17 milyar kwh elektrik üretmektedir. Bölgedeki kömür yataklarının toplam 5 milyar ton'dan fazla rezerve sahip olduğu MTA kurumunca açıklanmıştır. Bölgenin en büyük şeker fabrikası olan Elbistan Şeker Fabrikası ovada ve civar illerde yetişen pancarları işler.

Elbistan

Elbistan, şehir merkezine yaklaşık 161 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi olma özelliğini taşımaktadır. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 142.778'dir.

İlçede, Türkiye'nin önemli akarsularından biri olan Ceyhan Nehri bulunmaktadır. İlçe, doğal güzellik açısından çok gelişmemiştir. Yemyeşil doğası ve mesire alanları ile dikkat çeken Pınarbaşı, bu ilçede yer alan tek doğal güzellik alanıdır.

İlçe özellikle kültür turizmi açısından oldukça popülerdir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilçede görülmeye değer çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır. İlçede bulunan tarih yapılar arasında; Ulu Cami, Kız Kalesi, Çarşı Atik Cami, Himmet Baba Cami ve Türbesi, Selçuk Hamamı, Elbistan Höyükleri, Şerefli Kalesi ve Topallı Hanı yer almaktadır.