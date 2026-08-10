Elbistan’da üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren genç hayatını kaybetti

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine benzin döken Ömer Er, kendini ateşe verdi.

Alevler içerisinde kalan Er’e, çevredeki vatandaşlar ve esnaf yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Er, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklar oluştuğu belirtilen Er, burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep’teki bir hastaneye sevk edildi. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Er, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Er’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Elbistan’a gönderildi.

Balıkçıl Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ömer Er’in cenazesinin Elbistan ilçe merkezinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Platformu