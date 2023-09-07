Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hafif Yaralandı

Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ