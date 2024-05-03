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Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne? #128558

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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelişme sonrası Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne, merak edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne?

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

Elazığ'da deprem mi oldu SON DAKİKA? 3 Mayıs CUMA (Sivrice) Elazığ depremi şiddeti, merkezi ne? #128558

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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