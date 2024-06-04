El Nino gidiyor, yaz sonunda La Nina başlıyor! La Nina Türkiye'ye etkisi nasıl olur? La Nina soğukları ne demek?

La Nina soğukları ne demek? Yurt genelinde hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başladı. Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin tahminlerine göre, El Nino'nun sona ermesinin ardından birkaç ay nötr koşulların yaşanmasının ardından yaz sonunda La Nina hava olayının etkili olmaya başlaması bekleniyor. La Nina Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Detaylar haberimizdedir...

LA NİNA SOĞUKLARI NE DEMEK?

El Niño'nun zıttı olan La Niña, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bir deniz yüzeyi sıcaklık değişikliği olayıdır. La Niña, normalden daha soğuk deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla tanımlanır ve bu durum, atmosferdeki rüzgarlar, hava akımları ve iklim desenlerinde değişikliklere yol açabilir.

LA NİNA TÜRKİYE'YE ETKİSİ NASIL OLUR?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Tufan Turp, El Nino ve La Nina dönemlerinde yaşanan dalgalanmaların hava sıcaklıklarında, atmosferik basınç ile rüzgar düzenlerinde ve deniz yüzey suyu sıcaklıklarında değişimlere neden olduğu bilgisini verdi.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıkların kuvvetli El Nino ile birlikte rekor seviyelere kolaylıkla eriştiğini vurgulayan Turp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NOAA'ya göre haziran ile ağustos arası dönemde La Nina'nın gerçekleşme olasılığı yüzde 50. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin (ECMWF) yine bu ay içerisinde yapmış olduğu mevsimsel tahminleri de NOAA'nın tahminlerini destekler nitelikte. Son El Nino'nun etkilerinin kuzey yarımkürede yaz boyunca zayıflayarak devam edeceğini ve kış mevsimi başında La Nina beklentisinin daha olası olduğunu beyan ediyor."

Türkiye'de El Nino ve La Nina etkilerinin Pasifik Adaları, Okyanusya, Avustralya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Asya gibi bölgelerdeki kadar belirgin olmadığını ve bu nedenle Türkiye özelinde net biçimde değerlendirme yapmanın doğru olmayabileceğini ifade eden Turp, bu hava olaylarının Türkiye'deki etkilerinin küresel ölçekteki etkilerle benzerlik gösterse de daha az belirgin olduğunu ve bu yüzden tutarlı öngörülerde bulunmanın zorlaştığını anlattı.

Turp, "Bundan bağımsız olarak ECMWF'nin önümüzdeki yaza dair mevsimsel tahminleri Avrupa'nın kuzeyinde ortalamanın üstünde, güneyindeki bazı bölgelerde ise ortalamanın altında yağış beklemektedir. Yine önümüzdeki yaz için çok daha sıcak koşullar beklenmekle birlikte özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'nda sıcaklık artışlarının çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor." sözlerini sarf etti.