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EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları sorgulama ekranı!

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları sorgulama ekranı!
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EKYS sonuçları merakla bekleniyor. Kamu personeli seçme sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geliyor. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları sorgulama ekranı!

2025 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (MEB-EKYS) giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen EKYS sınavının sonuçları için gözler açıklama tarihine çevrildi. Peki, EKYS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 EKYS sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, EKYS sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

EKYS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçları sorgulama ekranı!

EKYS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM, sınav soruları ve cevap anahtarını sınavın ardından adayların erişimine sunmaktadır. Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

EKYS NEDİR?

EKYS, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür veya müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav, eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarına atanacak kişilerin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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