EKYS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI (ösym.gov.tr) MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre EKYS sonuçları 2025 yılı için 21 Mart Cuma günü açıklanacak. Adaylar, EKYS sonuçları 2025 açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilecekler. Bu tarih yaklaşırken, "EKYS sonuçları 2025 nereden öğrenilir?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB-EKYS 2025 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-MEB-EKYS sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

EKYS SONUÇLARINA NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceklerdir.

EKYS SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI