Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ekşi Elmalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ekşi Elmalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Ekşi Elmalar konusu nedir, Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve Ekşi Elmalar özeti gibi konuları inceliyoruz.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin 1970'li yılların sonunda Hakkâri'de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor. Hakkâri'de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.

Canlandıran Oyuncu/ Rol

Yılmaz Erdoğan Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah Muazzez Özay

Songül Öden Türkan Özay

Şükran Ovalı Safiye Özay

Devrim Yakut Ayda Özay

Şükrü Özyıldız Özgür

Fatih Artman Hatip

Ersin Korkut Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk Servet

Cezmi Baskın Osman

Kıvanç Baran Arslan Cevdet