İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre tanındı. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun diploması sahte mi? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na neden soruşturma başlatıldı?

EKREM İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI SAHTE Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturmaya ilişkin İmamoğlu'nun hukuk danışmanı Adem Sözüer ve avukatı Mehmet Pehlivan tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.

İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapılan toplantıda konuşan Sözüer, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim aldığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişle ilgili 1990 yılında ilan edilen yatay geçiş şartlarını sağladığını ve bunun ceza soruşturmasına konu olamayacağını savundu.

Avukat Pehlivan ise yatay geçişin hukuka uygun olup olmadığının anlaşılması için, geçiş tarihinde yürürlükte olan mevzuata bakılması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sundu.

Savcılığın İmamoğlu'na 5 Mart'a kadar ifade vermesi için süre tanıdığı öğrenildi.