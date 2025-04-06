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Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?

Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?
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Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman sorusu, son günlerde siyasetin ve yargı gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan farklı davalar ve yürütülen soruşturmalar kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?

" Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?" sorusu çerçevesinde, hem geçmişte sonuçlanan davalar hem de devam eden dosyalar gündemdeki yerini koruyor. En çok dikkat çeken dava ise Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan dosya oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun duruşma tarihi ne zaman?

EKREM İMAMOĞLU'NUN DAVASI NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu'nun davası 11 Nisan 2025 tarihinde görülecek. Bu duruşma, Beylikdüzü dönemine ait ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla ilgili olarak İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecektir.

Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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