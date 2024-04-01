Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu, ailesi ile zafer konuşması yaptı. Oy verme sürecinde ailesi ile sıkça paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Selim İmamoğlu'nun kaç yaşında olduğu, ne iş yaptığı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu kim? Mehmet Selim İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun en büyük çocuğu olan Mehmet Selim İmamoğlu, geniş bir kesim tarafından merak uyandırıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) mezun olan Selim İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü. 1997 doğumlu Selim İmamoğlu, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayarak dereceyle mezun oldu.