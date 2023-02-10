İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremzedeler için maaşını bağışlayacağını açıkladı. Ardından, Ekrem İmamoğlu ne kadar maaş alıyor 2023 soruları gündeme geliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu ne kadar maaş alıyor 2023?

Ekrem İmamoğlu ne kadar maaş alıyor 2023 merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremzedeler için Ekrem İmamoğlu maaşını bağışlayacağını söylemişti. Ardından, Ekrem İmamoğlu ne kadar maaş alıyor 2023 sorusu gündeme geliyor. Ekrem İmamoğlu ne kadar maaş alıyor 2023? Detaylar haberimizdedir…

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR MAAŞ ALIYOR 2023?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası elini taşın altına soktu. İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı. Ekrem İmamoğlu aylık 24 bin 65 lira maaş alıyor.

İBB'DEN HATAY'A 120 TIR YARDIM

Depremin hemen ardından bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası, günde 6 bin kişilik yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 tır gönderen İBB, Hatay'a bugüne kadar temel ihtiyaç malzemelerini içeren 120 tır daha gönderdi. Bu arada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 1 yıllık maaşını bağışladığı öğrenildi.