Ekrem İmamoğlu mahkemesi ne zaman?

Görevinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu yolsuzluk soruşturması sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında İmamoğlu'nun da yer aldığı 105'i tutuklu 402 kişi bulunuyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep etti. Peki, Ekrem İmamoğlu davasının görüleceği tarih belli oldu mu?

KAMU ZARARI 160 MİLYAR LİRA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye teslim edildi. Belgede toplam 402 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Kamu davası açılan isimlerden 99'unun örgüt üyesi olduğu, 1 kişinin ise örgütün kurucusu ve lideri olarak nitelendirilen Ekrem İmamoğlu olduğu ifade edildi. Ayrıca Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün "örgüt yöneticisi" olarak iddianamede yer aldı. Diğer isimler ise örgütle doğrudan bağı bulunmayan ancak bağlantılı kişiler olarak tanımlandı. Savcılık, yaklaşık 10 yıllık dönemde kamu zararının 160 milyar lira olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU İÇİN TALEP EDİLEN CEZA

Yolsuzluk iddiaları kapsamında görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün kurucusu ve lideri olmakla suçlanıyor. Savcılık, İmamoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" (12 kez), "suç gelirlerini aklama" (7 kez) ve "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma" (7 kez) suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede istenen toplam cezanın 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis olduğu öğrenildi. Dava tarihinin ise henüz mahkeme tarafından açıklanmadığı bildirildi.

8 AYDA 9 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yolsuzluk suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda İmamoğlu ve bazı şüpheliler 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk operasyonun ardından yeni deliller, itirafçı ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda 8 ay içinde toplam 9 operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi daha gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 232. gününde, yani 10 Kasım 2025'te, savcılık soruşturmayı tamamlayarak iddialarını kamuoyuna sundu.