Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı ise Ekrem İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da doğmuştur. Eğitim hayatına Trabzon Lisesi'nde başlamış ve ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. İnşaat ve taahhüt işleriyle uğraşan aile şirketinde 1992 yılında iş hayatına başlamış ve bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynamış ve Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yapmıştır. 2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olmuş ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmiştir. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin bir rol oynamış ve birçok sivil toplum kuruluşuna üye olmuştur. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991 yılından beri Beylikdüzü'nde yaşamaktadır.