Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi?

Türkiye siyasetinde son günlerin en çarpıcı gelişmelerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturması oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu kritik soruşturma, yalnızca bir belediye başkanını değil, aynı zamanda siyasi danışmanları ve medya dünyasından önemli isimleri de kapsıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi? Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasının detayları haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU CASUSLUK SORUŞTURMASI!

Soruşturmanın odağında, İmamoğlu'nun yanı sıra İBB'nin uzun süredir stratejik danışmanlığını üstlenen Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bulunuyor. Savcılık kaynaklarına göre, soruşturma dosyasında yer alan dijital veriler, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgilerin sızdırılması" iddiasını içeriyor.

İddialara göre, soruşturmanın temelinde bulunan bir dijital materyalde, yabancı ülkelere ait pasaport kopyaları, askeri mühimmat görüntüleri ve çeşitli stratejik belge örnekleri yer alıyor. Bu belgelerin, farklı kişi ve kurumlar aracılığıyla paylaşılmış olabileceği öne sürülüyor. Savcılık, söz konusu verilerin kimler tarafından paylaşıldığını, ne amaçla kullanıldığını ve bu sürecin seçim kampanyalarıyla bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

Olayın siyasi boyutu ise, soruşturmanın kamuoyuna yansıdığı ilk andan itibaren gündemi belirledi. CHP cephesi soruşturmayı "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, hükümet kanadı "yargı kendi işini yapıyor" açıklamasında bulundu.

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İmamoğlu destekçileri yasağa rağmen adliye önünde toplandı. Aynı saatlerde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da adliyeye gelerek süreci yakından takip etti.

EKREM İMAMOĞLU İFADESİNDE NE DEDİ?

Ekrem İmamoğlu, savcılıkta verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. İfade sürecine ilişkin ilk açıklamayı CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yaptı. Akdoğan'ın aktardığına göre İmamoğlu, ifadesinin başında şu sözlerle kamuoyuna mesaj verdi:

"İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu dayanışma, adalet arayışının en güzel göstergesidir."

İmamoğlu, sorgu sürecinde kendisine yöneltilen "yabancı istihbarat servisleriyle ilişki kurma" ve "devletin gizli bilgilerini üçüncü taraflara aktarma" suçlamalarını reddetti. Bu iddiaları "akıl dışı" olarak tanımlayan İmamoğlu, şunları söylediği öğrenildi:

"Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? İstanbul halkına hizmet eden bir belediye başkanını, ülkesine ihanetle suçlamak hangi akla sığar?"

İfade süresinin yaklaşık iki saat sürdüğü öğrenildi. Bu süre zarfında İmamoğlu'na dijital materyallerde yer aldığı iddia edilen bazı yazışmalar ve belgeler gösterildi. İmamoğlu, bu belgeleri ilk kez gördüğünü ve hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtt