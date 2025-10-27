Haberler

Ekrem İmamoğlu casusluk davası sonucunda ne karar verildi?

Ekrem İmamoğlu casusluk davası sonucunda ne karar verildi?
Güncelleme:
Türkiye gündemi, Ekrem İmamoğlu casusluk davası ile sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu casusluk davası sonucunda ne karar verildi? Casusluk davasına dair son dakika gelişmeleri haberimizde!

Türkiye siyasetinde son günlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biri, Ekrem İmamoğlu casusluk davası oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Ekrem İmamoğlu casusluk davası sonucunda ne karar verildi? Detaylar haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU CASUSLUK DAVASI SONUCUNDA NE KARAR VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması, Türkiye siyasetinde gündemi uzun süre meşgul etti. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve stratejist Necati Özkan da isimleri geçen şüpheliler arasında yer aldı.

Savcılık iddialarında, İstanbul Senin ve İBB Hanem uygulamalarından yaklaşık 3,7 milyon kullanıcı verisinin yasa dışı yollarla yurt dışına aktarıldığı ve bazı verilerin satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Özellikle seçmen ve sandık bilgilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiaları soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkiledi.

Mahkeme sürecinde Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Bu karar, uzun süredir merak edilen "casusluk davası sonucu ne oldu?" sorusuna yanıt niteliği taşıyor.

Ekrem İmamoğlu casusluk davası sonucunda ne karar verildi?

EKREM İMAMOĞLU YENİDEN Mİ TUTUKLANDI?

Soruşturmanın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Ekrem İmamoğlu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Ancak son süreçte yürütülen casusluk soruşturması kapsamında mahkeme, İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktığında, şüpheli olarak gösterilen Hüseyin Gün ile ilgili iddiaları hatırlamadığını ve bazı fotoğrafları tanımadığını belirtti. Ayrıca İmamoğlu, "Benim nazarımda casusluk, vatan hainliği ile eşdeğerdir" ifadeleriyle suçlamaları sert bir şekilde reddetti.

NECATİ ÖZKAN TUTUKLANDI MI?

Stratejist Necati Özkan, soruşturma kapsamında casusluk iddialarının merkezindeki isimlerden biriydi. Mahkeme, Özkan hakkında da tutuklama kararı verdi.

Savcılık, Özkan'ın özellikle seçim kampanyaları ve dijital veri aktarımı konularında soruşturmanın odağında olduğunu belirtti. İddialara göre, Özkan'ın kampanya süreçlerinde etkin rol oynadığı öne sürülse de, mahkeme sürecinde somut delillerin değerlendirildiği ve tutuklama kararı alındığı bildirildi.

MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI MI?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da soruşturma kapsamındaki isimlerden biriydi. Mahkeme, Yanardağ'ın tutuklanmasına karar vererek dosyada adı geçen üç önemli şüphelinin tamamının cezaevine gönderilmesini sağladı.

Yanardağ'ın tutuklanması, medya dünyasında ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Savcılık iddialarına göre, Yanardağ'ın veri sızdırma süreçlerinde dolaylı veya doğrudan bağlantısı inceleniyor.

