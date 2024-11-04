İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bu nedenle birçok kişi Ekrem Canalp'in kim olduğunu merak ediyor. Ekrem Canalp kaç yaşında, nereli gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki, Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp kaç yaşında, nereli? Ekrem Canalp'in hayatı ve kariyeri!

EKREM CANALP KİMDİR?

1971 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde doğan Ekrem Canalp, ilköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise eğitimini ise Ankara'da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

1996 yılında mezuniyetinin ardından mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı ve 85. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu birincilikle tamamladı. Bu süreçte Sivas'ın Koyulhisar ve Gölova ilçelerinde, ardından Ankara'nın Güdül ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptı.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başlayan Canalp, burada Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi üst düzey görevlerde bulundu. Aynı dönemde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini de yürüttü. 27 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atanmış, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile Batman Valiliğine getirilmiştir.