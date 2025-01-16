EKPSS TERCİH EKRANI | EKPSS tercih ne zaman 2025? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2025 yılı EKPSS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz, süreç hakkında rehberlik ediyor. EKPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve tercih yapılacak pozisyonlar hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. EKPSS tercih ekranının açılmasıyla birlikte adaylar, belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlayabilecek. EKPSS tercih ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları ÖSYM'nin yayınladığı takvimde açıkça belirtiliyor. Peki, EKPSS tercih ne zaman 2025? Tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı. Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS BAŞVURU TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, aşağıda yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir.

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