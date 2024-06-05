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EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU!

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EKPSS TERCİH BAŞLADI MI? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! EKPSS tercih sürecinin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair detaylar merak ediliyor. EKPSS tercih kılavuzu ile ilgili tüm bilgiler ve süreçler hakkında merak edilenler bu haberde.

2024 EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara tercih yapacak adayların merak konusu haline geldi. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek olan EKPSS tercihleri için adaylar, yapılacak duyuruyu bekliyor. Ancak, 2024 EKPSS tercihleri henüz başlamadı ve başlama tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Adaylar, duyurunun yapılmasını bekliyor. EKPSS TERCİH BAŞLADI MI? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! İşte tüm ayrıntılar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanacak ve bu kılavuz ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden paylaşılacak.

EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU!

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebilecekler.

EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU!

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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