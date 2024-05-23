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EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EKPSS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı!

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EKPSS sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Ayrıca, EKPSS sonucunun nasıl öğrenileceği konusu da adaylar için önem taşıyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı!

Ekpss sonuçları açıklandı mı? Merak ediliyor. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67, lisans grubunda 22 bin 95 ve ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımıyla 28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar ve velileri, "Ekpss sınav sonuçları açıklandı mı, bugün duyurulacak mı" sorularına yanıt arıyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) değerlendirme işlemlerini tamamladığını duyurdu. Sınav sonuçları, 23 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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