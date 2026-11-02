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Ekinözü'nde suya düşen 16 yaşındaki gencin cansız bedenine AFAD ekipleri ulaştı

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Ekinözü'nde suya düşen 16 yaşındaki gencin cansız bedenine AFAD ekipleri ulaştı
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Ekinözü ilçesinde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin bulunması için AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Koordineli çalışmalar sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı ve sudan çıkarılan naaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesinde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin bulunması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan gencin naaşı, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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